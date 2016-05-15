7 أمراض فيروسية وبكتيرية تنتقل بالقبلات.. تعرف عليها لتحمى نفسك

الأمراض لها وسطاء يساعدونها على الانتقال من شخص لآخر، وبالتالى ارتفاع معدلات الإصابة بها، ومن أبرز هؤلاء الوسطاء: الدم والكحة والرذاذ واللمس، ولكن هل فكرت يوما فى الأمراض التى تنتقل بواسطة القبلات؟

كشف تقرير نشر مؤخرا بالموقع الطبى الاسترالى "betterhealth" عن مجموعة من الأمراض التى تنتقل بواسطة القبلات، وهى نوعين: أمراض فيروسية وأخرى بكتيرية.

ومن أبرز الأمراض الفيروسية التى تنتقل بواسطة القبلات:

1.نزلات البرد: هى نوعان فيروسية وبكتيرية، وقد تنتقل من شخص لآخر عبر القبلات وانتقال القطرات والسوائل فى الفم، التى تحتوى على الفيروسات إلى الشخص السليم .

2.الحمى الغدية: تعرف أيضا باسم "مرض القبلات"، وهى ناجمة عن العدوى الفيروسية التى يسببها فيروس إبشتاين-بار، وينتقل بواسطة اللعاب.

3.فيروس الهربس البسيط الذى يسبب تقرحات الفم، وكذلك الفيروس المسبب لمرض الجديرى المائى.

4.الالتهاب الكبدى الوبائى ب أو فيروس بى: قد تساهم القبلات فى انتقال المرض من شخص لآخر، ولكن الدم هو العامل الأكبر فى حدوث العدوى.

5.الثآليل أو الدمامل فى الفم من الممكن أن تنتقل العدوى بها بواسطة القبلات.

بكتيريا تنتقل بواسطة القبلات

>وأضاف التقرير أن هناك بعض أنواع البكتيريا التى تنتقل بواسطة القبلات، وتشمل:>1.مرض التهابا السحايا: وهو مرض خطير يهدد حياة الإنسان، ويتسبب فى التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكى، وهو ينتقل فقط بواسطة القبلات العميقة.

2.تسوس الأسنان: البكتيريا التى تسبب تسوس الأسنان لا توجد فى فم الأطفال حديثى الولادة، ولكنها تنتقل إليهم بواسطة اللعاب الملوث بعد تقبيل الأهل له فى فمه.

نصائح للحد من خطر الإصابة بالأمراض بواسطة القبلات

>أضاف التقرير أنه توجد مجموعة من النصائح للحد من خطر العدوى بالأمراض بواسطة القبلات، وتشمل:

1.تجنب تقبيل أى شخص عندما يكون الشخص مريضا أو إذا كنت تعانى أنت من وعكة صحية.

2.تجنب تقبيل أى شخص يعانى من تقرحات الفم (الهربس) أو المصابين بتقرحات ودمامل حول شفتهم.

3.الاهتمام بالنظافة الشخصية للفم وغسله بالفرشاة والمعجون باستمرار.

4.يجب العطس والتخلص من إفرازات الأنف باستخدام منديل ورقى ثم التخلص منه فورا.

5.تكلم مع طبيبك بشأن الحصول على مصل للوقاية من الأمراض المعدية التى قد تنتقل بواسطة القبلات، مثل الجديرى المائى وفيرس بى والتهاب السحايا.

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