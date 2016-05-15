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"أمن الغربية" يضبط 320 ألف هارب من أحكام خلال 3 أشهر

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"أمن الغربية" يضبط 320 ألف هارب من أحكام خلال 3 أشهر "أمن الغربية" يضبط 320 ألف هارب من أحكام خلال 3 أشهر
شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير الإدارة، والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة، التى استمرت لمدة 3 أشهر، عن ضبط 856 هارب من أحكام، منهم ضبط 500 محكوم عليه فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و342 محكوم عليه فى غرامات و11محكوم عليه فى مخالفات وتحصيل 2465 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


>أمن الغربية يضبط 398 ألف مخالفة مرورية و320 ألف هارب من أحكام خلال 3 شهور
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