أخطاء "صحية" تفعلها بعد عودتك من العمل.. تجنبها

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الأخطاء الصحية التى درج الناس على فعلها بعد الساعة السابعة مساء، وتتضمن هذه الأخطاء الآتى:

1- البقاء بملابس العمل فترة طويلة: هناك بعض الأشخاص لا يقومون بتغيير ملابسهم عندما يصلون إلى المنزل، مما يعد ذلك من الأشياء المثيرة للقلق، لأنهم لا يشعرون بالراحة ولا يفعلون أول شىء يجب فعله عند الوصول للمنزل، وهو غسل الوجه واليدين وتغيير الملابس وارتداء ملابس المنزل للاسترخاء والشعور بالراحة.

2- تناول الوجبات الخفيفة: فبعض الأشخاص يتناولون الشاى مع الوجبات الخفيفة غير الصحية قبل تناولهم وجبة العشاء، مما يؤدى ذلك إلى زيادة فى الوزن أو التعرض لبعض الأمراض.

3- قضاء الكثير من الوقت فى مشاهدة التليفزيون: عند العودة من العمل قد تكون متعبا وخسرت الكثير من طاقتك، فمشاهدة التليفزيون أكثر من 30 دقيقة تجعلك تشعر بالتعب الشديد، فمن الأفضل بعد العودة من العمل قضاء القليل من الوقت فى القراءة أو فعل شىء تحبه يمد الجسم بالطاقة.

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