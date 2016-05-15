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5 خضروات ترفع قدرة الجسم على مقاومة الحر.. تعرف عليها

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5 خضروات ترفع قدرة الجسم على مقاومة الحر.. تعرف عليها 5 خضروات ترفع قدرة الجسم على مقاومة الحر.. تعرف عليها
فى الصيف، دائما هناك شعور بالعطش ورغبة فى تناول الأطعمة التى تدفع قدرة جسم الإنسان على مقاومة ارتفاع درجة حرارة الأنسجة الداخلية، وفى هذا التقرير نورد أهم الخضروات التى ينصح متخصصون بأكلها فى فصل الصيف لرفعها قدرة الإنسان على مقاومة الحر.

1- الخيار: يمتاز الخيار بتكوينه الذى يمثل الماء الجانب الأكبر منه، إذ يمثل الماء نسبة 95% من تكوينه.

2- الخس: من الخضروات التى يعرف عنها قدرتها الفائقة على الترطيب لكون الأنسجة المكونة لها تعوم فى الألياف التى تخرن أكبر كمية من الماء.

3- القثاء : وهى نوع من الخضروات يشبه الخيار .

4- الطماطم : المكون الأساسى لها سائل لزج يقع فى منتصف الثمرة وله تأثير مقاوم للحرارة.

5 –الجزر : له تأثير شديد التميز فى درجات الحرارة المرتفعة.


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