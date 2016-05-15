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برج الأسد حظك اليوم الأحد 15/5/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 15/5/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 15/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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تشعر بالسعادة والرضا اليوم بسبب تقدير مديرينك وزملائك فى العمل لمواهبك وعملك، كما أنك تتلقى هدية لطيفة اليوم وتشعر أنك نسيت كل الجهد القاسى الذى بذلته فى حياتك المهنية وتتمتع بثمار عملك.

على الصعيد العاطفي:
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تشعر بالحيرة وتعجز عن اتخاذ قرار ينطوى على اختيار بين شخصين وليس امامك إلا أن تتبع حدسك وقلبك خاصة فى ما يتعلق بالحب وكن واثقًا أن قلبك سيتخذ القرار الصحيح.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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أنت محبط فى الفترة الأخيرة وتشعر بالقلق باستمرار مما يجعلك عاجزًا عن التركيز فى عملك ومن أجل المحافظة على تركيزك حاول أن تركز على المشروبات التى تساعدك على الاستيقاظ والتركيز.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الخطط والوعود التى اتخذتها لنفسك ومن المرجح أن هذا يأخذك بعيدًا عن عالمك التقليدى والمعتاد، الفرصة متاحة أيضًا للاسترخاء والاستمتاع ببعض المرح.
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مصر 365

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