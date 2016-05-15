برج السرطان حظك اليوم الأحد 15/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:تحتاج لشحذ مهاراتك المهنية وتستفيد منها لتنافس باحترافية فى سوق العمل خاصة أن هناك فرصًا مواتية لك لتحقيق نجاح كبير وزيادة دخلك فى الفترة المقبلة.
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على الصعيد العاطفي:تبحث عن رفيق للروح من فترة طويلة، والآن ينجذب إليك شخص ما تعثر عليه خلال اختلاطك بأصدقائك وخروجك معهم، وستبدأ شرارة العلاقة هذه الأيام فحاول أن تختبرها جيدًا وتحتفظ بها إذا كانت تستحق.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:صحتك البدنية جيدة ولكن عواطفك فى حالة هشة وهو ما يجعلك تشعر بالانهاك والتعب طوال الوقت وتشعر بعدم القدرة على الاستيقاظ حتى من النوم ولا حل لهذه المشكلة إلا أن تخرج من الحالة النفسية السيئة وتفعل شيئًا مختلفًا وألا تكون مفرط الحساسية فهذا الشعور المتراكم قد يؤثر على صحتك سلبًا.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:لغة جسدك تفضحك بشدة وتفصح عن كل ما تخفيه للمحيطين بك فحاول أن تترك انطباعًا جيدًا لدى الأشخاص الذين يهمونك وأن تستغل وضوح لغة جسدك بشكل إيجابي.
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