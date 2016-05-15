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برج العذراء حظك اليوم الأحد 15/5 /2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 15/5 /2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 15/5 /2016

على الصعيد المهني:
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الحاجة إلى الحصول على هدنة من التفكير فى المشكلات العملية أصبحت ضرورية جداً هذه الفترة، خاصة أن التعامل مع الأوضاع العملية من الأشياء التى تزعج مولود العذراء، لأنه دائم التفكير فى كافة الأمور الاجتماعية و المشكلات العملية تشكل عبئاً حقيقياً على تركيزه لذلك عليه أن يبتعد عن هذه الأجواء قليلاً، حتى لا يعانى لاحقاً من آثر الإجهاد الذهنى.

على الصعيد العاطفى:
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نادراً ما ينجذب مولود العذراء لأى شخص يمر فى يومه، وذلك يرجع لامتلاكه صفات خاصة تجعله يدقق جيداً فى اختيارته للأشخاص خاصة فى النواحى العاطفية، يبحث مولود العذراء عن الكمال، لذلك لن يجد غايته بسهولة ويحاول دائماً التفكير فى مستقبله مع ذلك الشخص، ونادراً ما يقوده تفكيره إلى مميزات فقط، فهو فى الغالب يعطى له عيوب.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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المشكلات الصحية فى تزايد مستمر، بسبب إهمالك الشديد فى حالتك الصحية، الصداع المزمن و ألام العظام هم أهم المشكلات التى تعانى منها حالياً، أما الأعراض الآخرى فهى نتاج للضغط العصبى الذى لا يتركك هذه الفترة، احذر من تزايد المشكلات.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تسيطر حالة من حالات التوتر والضغط العصبى على حياته هذه الفترة، يجد نفسه فى مواجهة مجموعة من المشكلات يصعب عليه التعامل معها، فيواجهها بالتجاهل الظاهرى، مع التفكير الدائم فى حلها.
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مصر 365

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