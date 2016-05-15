برج الميزان حظك اليوم الأحد 15/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> لا يمكن ان يتحمل مولود الميزان العمل فى أجواء الضغط العصبى، فهو يحتاج الهدوء ليبدع، تنجز كثيراص من الأفكار التى طرحتها منذ فترة طويلة بمساعدة مجموعة من الأصدقاء الذين يجدون فى طبيعة عملك تربة خصبة لممارسة هواياتهم، تحكم فى أعصابك جيداً هذه الفترة، حتى لا تخسر أمام الاختبارات الكثيرة التى ستواجهك لاحقاً. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

> الانفعال فى كثير من الأمور البسيطة مع شريك حياتك، لن يؤثر على علاقتكم إلا بشكل سلبى، تتمسك برأيك وتحاول دائماً أن تنفذه حتى إن عرفت إنه خطأ، لكن العناد الدائم يعيقه عن التعبير عن وجهة نظره ومشاعره بحرية، التعامل فى هذه الظروف ربما يكون صعباً لكنه من الضرورى أن يكون بشكل أكثر مرونة، انتظر حتى تتأكد من صحة نوايا شريك يحاتك. برج الميزان على الصعيد الصحى:

> كثير من العادات السيئة تدخل فى إطار الإدمان مثل الدخول على الإنترنت لفترات طويلة، حاول أن تعدل من سلوكك، حتى لا تجد أن جهازك العصبى يدمر بالبطىء، وابتعد عن تناول المشوربات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعانى من شمكلات عديدة مع شريك حياته، بسبب اختلاف الطباع بينهما و التأكيد الدائم على اعتزازه بنفسه، لابد ان يغتنم أقرب فرصة ويثبت حسن نواياه، حتى يتخلص من هذه المشكلات المتراكمة.

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شبكةعيونالإخبارية

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