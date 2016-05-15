برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 15 مايو

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..
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هناك الكثير من الفرص التى تنتظرك فى العمل خلال الفترة المقبلة، كما أن إيمانك بأن تحقق الكثير من النجاحات خلال هذه الفترة سيكون بمثابة داعم لك، كما أن الفرصة تأتى مرة واحدة فى الحياة عليك أن تستثمرها.
على الصعيد العاطفى..
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استمع أكثر إلى الحبيب ولا تهمله كما كنت تفعل فى الفترة الماضية، لا يجب أن تفقد قدرتك على منحه الأمان الذى يحتاج إليه، لا تسارع فى اتخاذ القرارات التى من شأنها أن تؤثر عليك سلباً
على الصعيد الصحى
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حاول أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، خصوصاً أن جسدك يحتاج إلى الكثير من الراحة خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تتفهم أن كل هذه الضغوط سيكون لها تأثير على صحتك بشكل عام
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك أن تمر بأزمة صحية كبير، كما أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالعائلة، والتى يجب أن تنتهى سريعاً.
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شبكةعيونالإخبارية
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