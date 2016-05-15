برج الدلو حظك اليوم الأحد 15 مايو

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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تحملت فى الفترة الأخيرة الكثير من المهام فى العمل، لذا عليك أن تعيد ترتيب وقتك بشكل جيدـ كما يجب أن تتوقف عن طلب المساعدة من الزملاء، فأنت قادر على أن تضع الخطط المستقبلية التى تساعدك على تحقيق أحلامك التى طالما حلمت بها.يوم مثالى للقاء مقترب مع الحبيب، فالرومانسية هى طريقك لحل الأزمات التى من الممكن أن تكون سبباً فى تعكير صفو علاقتكما، حاول أن تتقارب إليه واستمع إليه كما أنه يحتاج إليك كثيراً فى الفترة المقبلة.عليك أن تتبع بعض العادات الصحية مثل غسيل اليدين، والتى يجب أن تتحول من مجرد عمل مزعج إلى أمر روتينى، لأن هذا يعرض صحتك للخطر وينقل البكتريا التى قد تعرض حياتك للخطر، كذلك عليك تجنب الوجبات السريعة والدهنية لبعض الوقتيتوقع أن تمر بمرحلة جيدة خلال الأيام المقبلة، كما أنك ستكون قادر على تحقيق أحلامك جميعها، كذلك يفضل أن تبحث عن أفضل الطرق لتساعد من حولك.