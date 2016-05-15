برج القوس حظك اليوم الأحد 15 مايو 2016

برج القوس على الصعيد المهنى..

> اليوم هو أول أيام الحظ بالنسبة لك فى العمل، لديك القدرة على تحقيق أحلام، كما أن هناك سيدة ستكون سبباً فى أن تشعر بهذه السعادة التى طالما تمنيتها خلال الفترة المقبلة. برج القوس على الصعيد العاطفى..

> لقاء رومانسى مع الحبيب، تظهر خلاله حبك له، كما ستتخلص فى هذه الجلسة من كل ما تعانى منه من عقد وأزمات على مستوى علاقتك به، اهتم به أكثر من ذلك وحاول تقديم الدعم له بكافة الطرق الممكنة، حتى تتجدد العلاقة بينكما. على الصعيد الصحى..

> أنت شخص ناجح جداً فى الاهتمام بصحة الآخرين، ولكنك مهمل على مستواك الشخصى، عليك أن تهتم أكثر من ذلك بصحتك وبأحوالك، احصل على قسط كافِ من الراحة خلال الأيام المقبلة، وأعلم أن حمام دافئ قادر لأن يعيد لك الاسترخاء المطلوب. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، هى الأفضل بالنسبة لك، تخلص من كل المشاكل التى مررت بها مؤخراً استمع إلى نصائح من حولك وكن أكثر هدءواً فى التعامل مع المتغيرات.

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شبكةعيونالإخبارية

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