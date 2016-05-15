توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 مايو 2016

برج الحمل حظك اليوم الأحد 15/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 15/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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>برج الأسد حظك اليوم الأحد 15 / 5 /2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم الأحد 15 مايو

>برج الثور على الصعيد المهنى..

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برج الثور على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 15/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 15/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 15 / 5 /2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 15/5 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 15/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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برج الميزان على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 15 مايو

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

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على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 15 مايو

>برج الدلو على الصعيد المهنى ..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج القوس حظك اليوم الأحد 15 مايو 2016

>برج القوس على الصعيد المهنى ..

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برج القوس على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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سلسلة من المفاجآت الخاصة بالعمل ستحدث الايام المقبلة لمواليد برج الحمل ، فسوف تنل سلسلة من الاشادات من مديرك و زملائك الفترة المقبلة عن عملك المتميز .حياتك العاطفية متوترة و مضطربة ، فعليك كسر الروتين اليومى مع شريكك و أن تعمل بشكل جاد على تطوير شكل علاقتكما .أنت فى حاجه لأخذ قسط وافر من الراحة خلال هذه الفترة و ذلك بعد تعرضك للإجهاد الشديد مؤخرا ، عليك أن تكسر روتين الحياة وتخصيص بعد الوقت للرياضة لتصبح صحتك فى أفضل حال .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل تحسن فى الحالة المادية الفترة المقبلة ، اضافة الى دخول بعض التغيرات على حياتك الاسرية و ايضا فى مجال العمل تجعلك مضطر لأخذ خطوات جادة و حاسمة و لأنك انسان ذو شخصية قوية فمن السهل أن تتخطى هذه المرحلة بسهولة.أنت فى تقدم واضح هذه الفترة على الصعيد المهنى ، فاستثمر كل جهودك لتكون الأكثر تميزا و فى المقدمة دائما فمديرك ينتظر منك بعض الاقتراحات الخاصة بالعمل و التى ستجعل خطواتك أكثر ثبات و تأثير بين زملائك ، فلا تستهين بقدراتك .الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب ممتازة هذه الفترة ، فالرومانسية و الاستقرار يسوداها بنسبة كبيرة ، و أعلم أن شريكك يهتم بأدق تفاصيل حياتك و يسعى دائما لارضاءك .صحتك فى تحسن بعد تعرضها الفترة الاخيرة للاضطرابات ، فالتزم بتعليمات طبيبك و لا تتجاهل الصعيد الصحى حتى لا تصاب بوعكة صحية الفترة المقبلة .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان الايام المقبلة تزف لك الكثير من الاخبار الجيدة و التى تخص شريكك و حياتك الاسرية ، عليك الا تتعجل فى اتخاذ أى قرار.تشعر بالسعادة والرضا اليوم بسبب تقدير مديرينك وزملائك فى العمل لمواهبك وعملك، كما أنك تتلقى هدية لطيفة اليوم وتشعر أنك نسيت كل الجهد القاسى الذى بذلته فى حياتك المهنية وتتمتع بثمار عملك.تشعر بالحيرة وتعجز عن اتخاذ قرار ينطوى على اختيار بين شخصين وليس امامك إلا أن تتبع حدسك وقلبك خاصة فى ما يتعلق بالحب وكن واثقًا أن قلبك سيتخذ القرار الصحيح.أنت محبط فى الفترة الأخيرة وتشعر بالقلق باستمرار مما يجعلك عاجزًا عن التركيز فى عملك ومن أجل المحافظة على تركيزك حاول أن تركز على المشروبات التى تساعدك على الاستيقاظ والتركيز.هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الخطط والوعود التى اتخذتها لنفسك ومن المرجح أن هذا يأخذك بعيدًا عن عالمك التقليدى والمعتاد، الفرصة متاحة أيضًا للاسترخاء والاستمتاع ببعض المرح.اليوم مناسب جداً لتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل خلال الفترة الماضية، كما سيكون لديك القدرة على إنجاز كافة المهام التى تعطلت مؤخراً، أما فيما يتعلق بمديرك فى العمل فسيكون هناك الكثير من التغيرات الطارئة على علاقتك به، حاول كذلك أن تهتم أكثر بتصرفاتك فى العمل أكثر من ذلك.حان الوقت الذى تتحدث فيه إلى الحبيب بكل صراحة وتبحث معه كل الأمور التى أزعجتك، كذلك يجب أن تكون على قدر المسئولية وتصارحه أن هناك الكثير من الأشياء التى يجب مناقشتها قبل مرور الوقت وتعقدها أكثر من ذلك.يجب ان تحصل على راحة، فانغماسك فى العمل خلال الفترة الماضية أثر عليك سلباً وجعلك محمل بالطاقة السلبية، لذا حاول أن تبحث عن نزهة مع الأصدقاء تخلصك من هذه المشاعر التى قد يكون لها مردود على صحتك بشكل عام.تتمتع بالكثير من الطاقة والحيوية هذه الأيام مما يساعدك على تعويض خسارتك السابقة وتتدارك التراجع فى حياتك الشخصية والمهنية فى الأيام الماضية.الحظ يبتسم إليك والتواجد فى رحاب أصحاب المناصب العليا يزيد من فرصة تواجدك معهم بشكل رسمى، أنت من الشخصيات التى تستغل ذكائها فى الوصول إلى هدفها من أقرب النقاط ولا تعبأ بنظرات المحيطين أو انطباعاتهم عنه، فيكفيك معرفة ماذا تريد وكيف تحصل عليه، استمع أكثر إلى أصحاب الخبرات الطويلة حتى تشكل تفكيرك على تفكيرهم.أنت من الشخصيات التى تحب بمشاعرها دون أن تعرف كيف تعبر عنها، لا تملك موهبة الكلام الرومانسى بقدر ما تملك موهبة التعبير عن الأفعال بشكل رومانسى رائع، التفاهم هام فى العلاقة العاطفية لكن التفاهم العاطفى شىء آخر لا إرادى يداهم القلب بقوة، فيجعله قادر على التعبير عن المشاعر بحرية كبيرة وبدون أى علامات خجل.الاستماع إلى عدد كبير من النصائح الطبية دون أن تعمل بها، لن يفيدك فى شىء، غير التواجد فى منطقة اللا صحة واللا مرض، وستجد نفسك وسط مشكلات متفاقمة و أعراض مرضية مزمنة، لن تزول مع تناول العقاقير الطبية، لأنها متراكمة ستترك أثاراً كثيرة.تعاون مع الجميع حتى تثبت نفسك، الريادة لا تأتى من الفراغ والتواجد مع الأصدقاء فى العمل دائماً يثرى خبراتك الذاتية ويعزز من وضعك فى العمل، التخلى عن كثير من مبادئك التى تعتبرها من أساسيات حياتك، لا يمثل عيباً ما دمت تصحح بها قرارات خاطئة، فكر جيداً ثم خذ قراراتك، حتى لا تجد نفسك فى مأزق حقيقى بسبب الاندفاع.الاستماع إلى كلام الحبيب فى أوقات حزنك، دليل على قربه منك ومعزته الموجودة فى قلبك، تأكد من الظروف فى الفترة القادمة حتى تعرف إن كانت مناسبة لأخذ خطوات رسمية فى العلاقة أم لا، اختر من الأصدقاء ما تستطيع أن تعبر لهم عن مدى علاقتك بالحبيب حتى لا يرشقك أحد بكلمات مزعجة.التدخين و نزلات البرد المستمرة هو أهم الأمراض التى ستفاجئك الفترة القادمة، فالأعراض الناتجة عن التدخين ستظهر عليك بشكل مفاجىء، وستجد نفسك فى حاجة ضرورية للإقلاع عن هذه العادة بأسرع وقت ممكن، انقذ نفسك وخذ مبادرة بذلك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش حالة من حالات الاكتفاء العاطفى التى يصل من خلالها إلى مرحلة الاستغناء بالحبيب عن معظم الأشخاص المحيطين به، والحالة الصحية تخذله مجدداً، ويعانى من مشكلات صحية بسبب التدخين المستمر.تحتاج لشحذ مهاراتك المهنية وتستفيد منها لتنافس باحترافية فى سوق العمل خاصة أن هناك فرصًا مواتية لك لتحقيق نجاح كبير وزيادة دخلك فى الفترة المقبلة.تبحث عن رفيق للروح من فترة طويلة، والآن ينجذب إليك شخص ما تعثر عليه خلال اختلاطك بأصدقائك وخروجك معهم، وستبدأ شرارة العلاقة هذه الأيام فحاول أن تختبرها جيدًا وتحتفظ بها إذا كانت تستحق.صحتك البدنية جيدة ولكن عواطفك فى حالة هشة وهو ما يجعلك تشعر بالانهاك والتعب طوال الوقت وتشعر بعدم القدرة على الاستيقاظ حتى من النوم ولا حل لهذه المشكلة إلا أن تخرج من الحالة النفسية السيئة وتفعل شيئًا مختلفًا وألا تكون مفرط الحساسية فهذا الشعور المتراكم قد يؤثر على صحتك سلبًا.لغة جسدك تفضحك بشدة وتفصح عن كل ما تخفيه للمحيطين بك فحاول أن تترك انطباعًا جيدًا لدى الأشخاص الذين يهمونك وأن تستغل وضوح لغة جسدك بشكل إيجابي.الحاجة إلى الحصول على هدنة من التفكير فى المشكلات العملية أصبحت ضرورية جداً هذه الفترة، خاصة أن التعامل مع الأوضاع العملية من الأشياء التى تزعج مولود العذراء، لأنه دائم التفكير فى كافة الأمور الاجتماعية و المشكلات العملية تشكل عبئاً حقيقياً على تركيزه لذلك عليه أن يبتعد عن هذه الأجواء قليلاً، حتى لا يعانى لاحقاً من آثر الإجهاد الذهنى.نادراً ما ينجذب مولود العذراء لأى شخص يمر فى يومه، وذلك يرجع لامتلاكه صفات خاصة تجعله يدقق جيداً فى اختيارته للأشخاص خاصة فى النواحى العاطفية، يبحث مولود العذراء عن الكمال، لذلك لن يجد غايته بسهولة ويحاول دائماً التفكير فى مستقبله مع ذلك الشخص، ونادراً ما يقوده تفكيره إلى مميزات فقط، فهو فى الغالب يعطى له عيوب.المشكلات الصحية فى تزايد مستمر، بسبب إهمالك الشديد فى حالتك الصحية، الصداع المزمن و ألام العظام هم أهم المشكلات التى تعانى منها حالياً، أما الأعراض الآخرى فهى نتاج للضغط العصبى الذى لا يتركك هذه الفترة، احذر من تزايد المشكلات.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تسيطر حالة من حالات التوتر والضغط العصبى على حياته هذه الفترة، يجد نفسه فى مواجهة مجموعة من المشكلات يصعب عليه التعامل معها، فيواجهها بالتجاهل الظاهرى، مع التفكير الدائم فى حلها.لا يمكن ان يتحمل مولود الميزان العمل فى أجواء الضغط العصبى، فهو يحتاج الهدوء ليبدع، تنجز كثيراص من الأفكار التى طرحتها منذ فترة طويلة بمساعدة مجموعة من الأصدقاء الذين يجدون فى طبيعة عملك تربة خصبة لممارسة هواياتهم، تحكم فى أعصابك جيداً هذه الفترة، حتى لا تخسر أمام الاختبارات الكثيرة التى ستواجهك لاحقاً.الانفعال فى كثير من الأمور البسيطة مع شريك حياتك، لن يؤثر على علاقتكم إلا بشكل سلبى، تتمسك برأيك وتحاول دائماً أن تنفذه حتى إن عرفت إنه خطأ، لكن العناد الدائم يعيقه عن التعبير عن وجهة نظره ومشاعره بحرية، التعامل فى هذه الظروف ربما يكون صعباً لكنه من الضرورى أن يكون بشكل أكثر مرونة، انتظر حتى تتأكد من صحة نوايا شريك يحاتك.كثير من العادات السيئة تدخل فى إطار الإدمان مثل الدخول على الإنترنت لفترات طويلة، حاول أن تعدل من سلوكك، حتى لا تجد أن جهازك العصبى يدمر بالبطىء، وابتعد عن تناول المشوربات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعانى من شمكلات عديدة مع شريك حياته، بسبب اختلاف الطباع بينهما و التأكيد الدائم على اعتزازه بنفسه، لابد ان يغتنم أقرب فرصة ويثبت حسن نواياه، حتى يتخلص من هذه المشكلات المتراكمة.هناك الكثير من الفرص التى تنتظرك فى العمل خلال الفترة المقبلة، كما أن إيمانك بأن تحقق الكثير من النجاحات خلال هذه الفترة سيكون بمثابة داعم لك، كما أن الفرصة تأتى مرة واحدة فى الحياة عليك أن تستثمرها.استمع أكثر إلى الحبيب ولا تهمله كما كنت تفعل فى الفترة الماضية، لا يجب أن تفقد قدرتك على منحه الأمان الذى يحتاج إليه، لا تسارع فى اتخاذ القرارات التى من شأنها أن تؤثر عليك سلبا.حاول أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، خصوصاً أن جسدك يحتاج إلى الكثير من الراحة خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تتفهم أن كل هذه الضغوط سيكون لها تأثير على صحتك بشكل عام.يتوقع علماء الفلك أن تمر بأزمة صحية كبير، كما أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالعائلة، والتى يجب أن تنتهى سريعا.تحملت فى الفترة الأخيرة الكثير من المهام فى العمل، لذا عليك أن تعيد ترتيب وقتك بشكل جيدـ كما يجب أن تتوقف عن طلب المساعدة من الزملاء، فأنت قادر على أن تضع الخطط المستقبلية التى تساعدك على تحقيق أحلامك التى طالما حلمت بها.يوم مثالى للقاء مقترب مع الحبيب، فالرومانسية هى طريقك لحل الأزمات التى من الممكن أن تكون سبباً فى تعكير صفو علاقتكما، حاول أن تتقارب إليه واستمع إليه كما أنه يحتاج إليك كثيراً فى الفترة المقبلة.عليك أن تتبع بعض العادات الصحية مثل غسيل اليدين، والتى يجب أن تتحول من مجرد عمل مزعج إلى أمر روتينى، لأن هذا يعرض صحتك للخطر وينقل البكتريا التى قد تعرض حياتك للخطر، كذلك عليك تجنب الوجبات السريعة والدهنية لبعض الوقتيتوقع أن تمر بمرحلة جيدة خلال الأيام المقبلة، كما أنك ستكون قادر على تحقيق أحلامك جميعها، كذلك يفضل أن تبحث عن أفضل الطرق لتساعد من حولك.اليوم هو أول أيام الحظ بالنسبة لك فى العمل، لديك القدرة على تحقيق أحلام، كما أن هناك سيدة ستكون سبباً فى أن تشعر بهذه السعادة التى طالما تمنيتها خلال الفترة المقبلة.لقاء رومانسى مع الحبيب، تظهر خلاله حبك له، كما ستتخلص فى هذه الجلسة من كل ما تعانى منه من عقد وأزمات على مستوى علاقتك به، اهتم به أكثر من ذلك وحاول تقديم الدعم له بكافة الطرق الممكنة، حتى تتجدد العلاقة بينكما.أنت شخص ناجح جداً فى الاهتمام بصحة الآخرين، ولكنك مهمل على مستواك الشخصى، عليك أن تهتم أكثر من ذلك بصحتك وبأحوالك، احصل على قسط كافِ من الراحة خلال الأيام المقبلة، وأعلم أن حمام دافئ قادر لأن يعيد لك الاسترخاء المطلوب.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، هى الأفضل بالنسبة لك، تخلص من كل المشاكل التى مررت بها مؤخراً استمع إلى نصائح من حولك وكن أكثر هدءواً فى التعامل مع المتغيرات.