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إعلان جنوب مصراتة الليبية منطقة عسكرية

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إعلان جنوب مصراتة الليبية منطقة عسكرية إعلان جنوب مصراتة الليبية منطقة عسكرية
أعلنت غرفة عمليات «عملية البنيان المرصوص» للتصدى لتنظيم داعش شرق مدينة مصراتة الليبية منع التجول ومنع تواجد المدنيين والصحفيين فى المنطقة الواقعة بالمحور الجنوبى لمدينة مصراتة بداية من طريق النهر باتجاه الجنوب واعتبارها «منطقة عسكرية» بداية من الساعة الثامنة من مساء أمس السبت حفاظًا على سلامتهم.

وقالت الغرفة ، فى بيان مساء أمس السبت، إنه «فى إطار الاستعداد لمعركة الحسم ضد مقاتلى تنظيم داعش ستقوم القوات التابعة للغرفة اعتبارًا من اليوم السبت بتجارب للآليات والأسلحة الثقيلة التابعة لها، وهى تدعو إلى عدم تصديق أى إشاعات قد يروج لها المغرضون".

وأعلن الناطق باسم مجلس مصراتة البلدى أسامة بادى إطلاق عملية سميت «البنيان المرصوص» للتصدى لتنظيم «داعش» ، بعد مهاجمته بوابة السدادة وسيطرته على بلدة أبوقرين جنوب شرق مدينة مصراتة.
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