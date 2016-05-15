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6 قتلى فى هجوم انتحارى فى عامرية الفلوجة

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6 قتلى فى هجوم انتحارى فى عامرية الفلوجة 6 قتلى فى هجوم انتحارى فى عامرية الفلوجة
هاجم أكثر من اثنى عشر مهاجما انتحاريا مجمعا حكوميا وسكنيا غرب بغداد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، حسبما ذكر مسئول أمنى.

قال قائد شرطة بلدة عامرية الفلوجة، العقيد على العيساوى، أن 14 مهاجما انتحاريا على الأقل شنوا هجوما على المجمع فى وقت مبكر أمس السبت. بالإضافة إلى المنازل، يضم المجمع أيضا مركزا للشرطة والعديد من المكاتب الحكومية.

وأشار العيساوى إلى أن خمسة من المهاجمين فجروا أنفسهم أثناء اشتباكهم مع قوات الأمن، فى حين تحصن الآخرون داخل المبانى، وقتلوا فى وقت لاحق. وأضاف أن خمسة جنود ومدنيا واحدا قتلوا، بينما أصيب 18 شخصا بجروح.

تقع عامرية الفلوجة على بعد بضعة أميال إلى الجنوب من الفلوجة، المعقل الرئيسى لتنظيم الدولة فى محافظة الأنبار، نحو 65 كيلومترا إلى الغرب من بغداد.


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