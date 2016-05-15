بالفيديو - إيجواين يحطم ما صمد 66 عاما ويكتب التاريخ في الدوري الإيطالي بهدف مبهر

66 عاما بالتمام والكمال استمر رقم أسطورة ميلان جونار نوردال الذي سجل 35 هدفا في الموسم الواحد. الآن الأرجنتيني الرائع جونزالو إيجواين يكتب رقما قياسيا باسمه في تاريخ الدوري.

إيجواين يسجل هدفه الـ36 هذا الموسم ويصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يصل لهذا العدد في الموسم الواحد. منذ النظام الجديد وإقامة البطولة بـ20 فريق.

الدوري الإيطالي كان يقام بتواجد 18 فريقا ثم 16 وأيضا بـ21 قبل أن يتم تطبيق تواجد 20 فريقا بداية من موسم 2004 وحتى الآن.

عام 1950 سجل جونار نوردال لاعب ميلان 35 هدفا في الدوري.

واستمر الرقم الفريد من نوعه في الموسم الواحد في الدوري الإيطالي 66 عاما دون أن ينجح أي مهاجم في الوصول إلى الرقم.

أقرب منافس كان جون هانسن نجم يوفنتوس في موسم 1952، ومن بعده عمر سيفوري لاعب يوفي أيضا موسم 1960 بـ33 هدفا.

ثم في 2006 سجل لوكا توني 31 هدفا. قبل أن يأتي الرائع إيجواين ويحطم كل ذلك ويكتب التاريخ.

وسجل إيجواين "هاتريك" ثلاثية في مرمى فروسينوني ليصل إلى الهدف 36 في 35 مباراة.

هدف ثالث رائع على الطائر كان خير ختام لمسيرة إيجواين الرائعة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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