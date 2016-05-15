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بالفيديو - إبرا يسجل رقما قياسيا مع سان جيرمان.. ووداع تاريخي للملك الذي أصبح أسطورة

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بالفيديو - إبرا يسجل رقما قياسيا مع سان جيرمان.. ووداع تاريخي للملك الذي أصبح أسطورة بالفيديو - إبرا يسجل رقما قياسيا مع سان جيرمان.. ووداع تاريخي للملك الذي أصبح أسطورة

سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفين في مباراة فريقه أمام نانت في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي ليصبح أكثر من سجل بقميص باريس سان جيرمان في موسم واحد على مدار تاريخ الدوري.

ووصل "إبرا" لهدفه الـ38 في الدقيقة 89 من اللقاء محطما رقم المهاجم الأرجنتيني كارلوس بيانكي موسم 1978 والذي سجل وقتها 37 هدفا للفريق الباريسي.

كما انفرد زلاتان بالمركز الثاني في قائمة أكثر المسجلين في موسم واحد في الدوري الفرنسي بعد اليوجوسلافي جوسيب سكوبلار الذي سجل 44 هدفا بقميص أولمبيك مارسيليا عام 1971.

المدرب لوران بلان أخرج إبراهيموفيتش قبل نهاية اللقاء لتحييه جماهير ملعب حديقة الأمراء للمرة الأخيرة، ونزل نجلاه يرتديان قميصين يحملان ألقاب "ملك" و "أسطورة" فوق رقم إبرا ليصطحباه للخارج في وداع يليق بالنجم السويدي.

وكانت مراسم وداع إبرا قد بدأت مبكرا في الدقيقة العاشرة من المباراة، حيث وقفت الجماهير للتصفيق لنجمهم الأول.

شاهد وداع إبرا التاريخي

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فيديو اليوم السابع

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