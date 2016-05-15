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بالفيديو - في مباراة إبراهيموفيتش الأخيرة.. سان جيرمان يسحق نانت برباعية

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بالفيديو - في مباراة إبراهيموفيتش الأخيرة.. سان جيرمان يسحق نانت برباعية بالفيديو - في مباراة إبراهيموفيتش الأخيرة.. سان جيرمان يسحق نانت برباعية

تغلب باريس سان جيرمان على نانت بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقمت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

سجل الأهداف زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 17 و89، لوكاس مورا في الدقيقة 43 وماركينيوس في الدقيقة 52.

المباراة كانت الأخيرة في الدوري للأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش بقميص باريس سان جيرمان بعد أن أعلن رسميا رحيله بنهاية عقده هذا الموسم ووقف الجمهور لتحيته عند تغييره في الدقيقة الأخيرة في مشهد رائع.

وبهذا الفوز وصل الفريق الباريسي للنقطة 96 مسجلا رقما قياسيا في الدوري الفرنسي ومحطما رقمه السابق والذي كان 89 نقطة، كما كسر حاجز الـ100 هدف بعدما وصل لهدفه الـ102 في 38 مباراة هذا الموسم.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أوليمبيك مارسيليا في نهائي كأس فرنسا يوم السبت 21 مايو قبل إسدال الستار على الموسم الفرنسي.

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فيديو اليوم السابع

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