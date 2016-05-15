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لجنة الصحة بمجلس النواب فى زيارة غدا لمستشفيات القناطر الخيرية

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لجنة الصحة بمجلس النواب فى زيارة غدا لمستشفيات القناطر الخيرية لجنة الصحة بمجلس النواب فى زيارة غدا لمستشفيات القناطر الخيرية
أكد حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية أن أعضاء لجنة الصحة سوف يقومون بزيارة غدا لمستشفيات القناطر الخيرية بالقليوبية، وذلك للاطلاع على الخدمات الطبية بمستشفيات القناطر الخيرية.

وأكد حاتم عبدالحميد، فى تصريحات صحفية، أن وفد الزيارة يضم كلا من الدكتور مجدى المرشدى رئيس لجنة الصحة، والأستاذ الدكتور إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة، والدكتور أحمد العرجوى وكيل لجنة الصحة، بالإضافة إلى عشر نواب آخرين.

وأكد عبدالحميد ان هذة الزيارة تاتى على خلفية تقدمة بطلب إحاطة عاجل عن سواء الخدمات الصحية بالقناطر الخيرية.


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