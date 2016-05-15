أوقاف سوهاج تنظم ندوة دينية بعنوان "حفظ القرآن لا يرفع جهلا"

نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج مساء اليوم ندوة دينية بمسجد الرحمن بأوقاف سوهاج بعنوان "حفظ القرآن لا يرفع جهلا" بحضور عدد من قيادات المديرية.

وتحدث الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج قائلا: إن حفظ القرآن فقط دون الفهم السوى لمعانيه وأحكامه لايرفع جهلا، أى من الممكن أن يكون المسلم حافظا للقرآن جاهلا بمعانيه، وربما ذهب ليتعلم معانيه فأساء الفهم، وحفظ القرآن ليس عاصما من التطرف والتكفير فمن الممكن أن يكون حافظ القرآن إرهابيا تكفيريا والخوارج الذين قتلوا سيدنا عثمان رضى الله عنه كان منهم من يحفظ القرآن.

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