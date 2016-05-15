نائب بسوهاج يحصل على موافقة لاستكمال الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب

أكد مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بطهطا بسوهاج أنه حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة لاستكمال بعض الأنشطة الرياضية بـ 6 مراكز شباب، ودعم عدد منها بالإنارة اللازمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الموافقة شملت البدء فى صيانة وإنارة ملعب مركز شباب بنى حرب وتركيب تراك، بالإضافة إلى إنشاء السور الخارجى، كما تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بخصوص مركز شباب الشيخ زين الدين وذلك لعمل مقايسة معتمدة من شركة الكهرباء، حتى يمكن صرف تكلفة قيمة تركيب محول للمركز، بالإضافة إلى الموافقة على صرف صالة لياقة بدنية ودراسة إنشاء ملعب.

أما مركز شباب الكوم الأصفر بإدارة طهطا فقد تم إخطار المديرية بسوهاج بعمل تقرير حول احتياجات المركز من أثاث، والموافقة على صرف صالة للياقة البدنية، وفى مركز شباب الجريدات فقد خاطبت الوزارة المديرية لدراسة تنفيذ سور لملعب النادى وتدعيمه بالإنارة والتراك.

وأشار سالم إلى أن وزارة الشباب والرياضة خاطبت المديرية بسوهاج لدراسة تحديث إنارة ملعب النجيل الصناعى بمركز شباب فؤاد عباس، وتركيب الشباك مع تكليف المديرية بعرض احتياجات المركز من الأثاث، وخاطبت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج لعمل مقايسة لتركيب عداد إنارة معتمد من شركة الكهرباء ومقايسة لتركيب الشباك لمركز شباب بنجا.

يذكر أن النائب مصطفى سالم كان قد حصل على موافقة وزير الشباب والرياضة لدعم 5 مراكز شباب ماليا بمبلغ قيمته 30 ألف جنيه موزع على مراكز شباب الحريدية البحرية والصفيحة وفؤاد عباس وعرب بخواج والخزندرية الشرقية، بمعدل 6 آلاف جنيه لكل مركز شباب لدعم النشاط الرياضى بتلك المراكز.

كما حصل أيضا على موافقة الوزير لدعم النشاط الرياضى لنادى الهلال بساحل طهطا بسوهاج بمبلغ 105 آلاف جنيه كدعم إضافى لأنشطة النادى لاستكمال مسيرته الرياضية وإتمام ملعب النجيل الصناعى، بالإضافة إلى 10 آلاف أخرى كدعم إضافى من مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

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