حضور عربي لافت في ثالث أيام مهرجان "كان" السينمائي

في ثالث أيام مهرجان "كان" السينمائي، استمرت النجمات باختيار الإطلالات المُبهرة على السجادة الحمراء. لكن أكثر الإطلالات التي لفتتنا كانت للنجمة الشقراء "بلايك لايفلي" Blake Lively ، التي اختارت فستاناً رائعاً، يُشبه فساتين الأميرات باللون الأزرق الفاتح من "فيفيان ويستوود" Vivienne Westwood . وقد اختارت معه حذاء مبتكراً، وزينة ناعمة للشعر، ونجحت في سرقة جميع الأضواء.

روزي وايتلي تقدّم لك أجمل فساتين السهرات

النجمة البريطانية "شيريل كول" Cheryl Cole كانت لها أيضاً إطلالة مميّزة، وهي التي عودتنا على خيارات رائعة في مهرجان "كان". ولهذا العام، اختارت فستاناً ملوّناً بقصّة ذيل السمكة من "نعيم خان" Naeem Khan.

وشاهدنا نجمة بوليوود الأولى "ايشواريا راي" Aishwarya Rai وقد اختارت فستاناً ذهبياً مع رداءٍ طويل، أوحى لنا بالأزياء الهندية التقليدية، وبدت متألقة كالعادة.

وقد شهد اليوم الثالث حضوراً عربياً لافت، حيث تألقت مقدمة البرامج السمراء "ديالا مكي" Diala Makki بفستان رائع باللونين الفوشيا والأسود، اختارته من تصميم "جورج حبيقة" Georges Hobeika، فنافست به النجمات العالميات. كذلك رأينا كلاً من النجمة "نيللي كريم"، وقد اختارت فستاناً أسود من المخمل، بدا جميلاً عليها، وزيّنته بعقد أسود أيضاً، فبدا اللوك دراماتيكي، ثمّ شاهدنا أيضاً زميلتها "بوسي شلبي" في فستان باللونين الأسود والأبيض.

هذه هي بعض أبرز إطلالات اليوم الثالث من مهرجان كان، فتابعي الصور لمشاهدة المزيد من الفساتين المميزة على السجادة الحمراء.