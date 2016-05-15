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كوني أكثر جمالاً وأناقة مع العدد المقبل من "سيدتي " المتجددة

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كوني أكثر جمالاً وأناقة مع العدد المقبل من "سيدتي " المتجددة كوني أكثر جمالاً وأناقة مع العدد المقبل من "سيدتي " المتجددة

السبت 14-05-2016 18:10

هل تابعت موضة الزهري هذا الموسم؟ هل شاهدت نجمات كان في إطلالاتهن الساحرة في المهرجان وعلى السجادة الحمراء؟
هل تتطلّعين إلى معرفة أسرار النجمات من خلال خبراء المكياج الذين يهتمون بهن؟
كلّ هذه الأسئلة وغيرها ستجدين إجاباتها في العدد الجديد من مجلة سيدتي بحلتها المتجدّدة على امتداد أكثر من 40 صفحة ملوّنة بأخبار الجمال والأزياء والموضة وأحدث الإصدارات.
تعرّفي أيضاً إلى موضة الشارع في عروض أزياء باريس ولندن وميلان لربيع وصيف 2016.
تعرفي إلى المدونة لمى العقيل وأبرز ما تقتنيه في خزانتها من قطع مفضّلة. تابعي أيضا خيارات سيدتي لأفضل 10 ظلال ملوّنة لهذا الصيف .
صفحات الجمال والأزياء ترتدي ثوبها الجديد وتطلّ بكلّ مختلف في العدد المقبل ... ترقبيه.

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سيدتي

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