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شكري يبحث مع “السراج” و “بن زايد” هاتفيا التنسيق لمؤتمر فيينا حول ليبيا

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شكري يبحث مع “السراج” و “بن زايد” هاتفيا التنسيق لمؤتمر فيينا حول ليبيا شكري يبحث مع “السراج” و “بن زايد” هاتفيا التنسيق لمؤتمر فيينا حول ليبيا

سامح شكري، وزير الخارجية – أرشيفية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالين هاتفيين يوم السبت 14 مايو الجاري من السيد “فايز السراج” رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والشيخ “عبد الله بن زايد” وزير خارجية دولة الإمارات وذلك في إطار التنسيق المشترك قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا المقرر عقده في فيينا يوم 16 مايو الجاري.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السراج أكد خلال اتصاله مع شكري على تقديره الكامل للدور الهام الذي تقوم به في إطار دعم القضية الليبية ودعم تحقيق طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام وبناء التوافق الوطني، مشيرا إلى اعتزازه بالتعاون والتنسيق القائم بين المجلس الرئاسي الليبي والحكومة المصرية، وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق بما فيه مصلحة الشعب الليبي.

كما تناول الاتصال مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تنسيق المواقف بشأن المخرجات المتوقعة من الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا في فيينا، لاسيما وأن الموقفين المصري والإماراتي يصبان في تحقيق مصلحة واحدة هي دعم تطلعات الشعب الليبي ودعم الشرعية والاستقرار والتوافق الوطني في دولة ليبيا.

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