بالفيديو… حسين فهمي يستعرض تاريخ شارع الـ”حمرا” بلبنان في ثاني حلقات “زمن”

وصف الفنان حسين فهمي شارع “الحمرا” الواقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، بشارع الأدباء والمثقفين والفنانين اللذين شكلوا ظاهرة مقاهي الرصيف ليتحول الشارع في أواخر الخمسينات إلى نموذج مكبر من شارع الشانزلزية في باريس.

وتابع فهمي خلال تقديمه ثاني حلقات برنامج “زمن” ، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، أن الشوارع ليست مجرد أرصفة أسفلت، بل انها تمثل ذاكرة المدن وتاريخها الملئ بالذكريات، مشددًا أن اللبنانيين يختلفون على أشياء كثيرة ولكنهم جميعًا اتفقوا بجميع طوائفهم وانتماءاتهم على شارع “الحمرا”.

وأوضح فهمي أن الشارع التاريخي يتميز بالطراز الأوروبي الأشبه بشوارع باريس العتيقة، مشيرًا إلى أنه يتسم بالمقاهي البسيطة والمحال التجارية نهارًا ومسارح المرح والفن والموسيقى ليلًا.

فيما قال أستاذ التاريخ والمؤرخ دكتور حسان حلاق، إن تسمية “الحمراء” ترجع إلى بعض خرافات العصور الوسطى حيث أتت قبيلة من العشائر العربية عرفت باسم بنو الحمراء يتقدمها الأمير الشيخ محمد الحمراء، الذي سكن في سور بيروت وأقام زاوية الحمراء، مشيرًا إلى أن هذه القبيلة أقامت دولة توزعت بعد ذلك في مصر وبلاد الشام.

وأوضحت الناقدة التشكيلية والأستاذة الجامعية الدكتورة، مهى عزيزة سلطان، إن شارع الحمراء شهد حركة نهوض السينما ودور النشر ومعارض الأعمال الفنية، ومعرض الكتاب العربي، ونشاطات أهم أحداث التاريخ الفكري في لبنان.