الإنتاج يستعد للأهلي بخطف التعادل من سموحة

تعادل الإنتاج الحربي وسموحة بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الأسبوع الـ28 من الدوري المصري على استاد السلام.

تقدم محمود سيد لسموحة في الدقيقة 50، قبل أن يعادل صلاح أمين النتيجة للإنتاج بهدف في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بالتعادل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في أداء متوسط من الفريقين قبل أن يسجل سموحة مبكرا في الشوط الثاني في الدقيقة 50 بعد تمريرة بينية من الظهير الأيمن مانسو كواكو لمحمود سيد على حدود منطقة الجزاء، مر لاعب الوسط من محمود فتح الله وسدد بقوة في شباك أمير عبد الحميد معلنا عن الهدف الأول.

حاول بعدها الإنتاج التعادل وتحقق له ما أراد في الدقيقة 84 بعد عرضية من علي فتحي الظهير الأيسر أبعدها دفاع سموحة من أمام محمد ناجي "جدو" لتصل لصلاح أمين الخالي من الرقابة ليسدد بقوة في أعلى شباك مهدي سليمان.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد سموحة لـ44 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز الثالث، ويرتفع رصيد الإنتاج الحربي لـ39 نقطة في المركز التاسع.

ويستعد الإنتاج لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.