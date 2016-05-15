انفجار محول الكهرباء المغذى لقرية العراقى بالشرقية بسبب ارتفاع الحرارة

انفجر محول الكهرباء المغذى لقرية العراقى التابعة لمركز أبوحماد بالشرقية، نتيجة زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، مما نتج عنه انقطاع الخدمة عن القرية بالكامل.

وأكد محمد عبد الحكم وكيل وزارة الكهرباء بالشرقية، فى تصريح صحفى أن الانفجار تسبب فى تلف لوحة المفاتيح، وأنه فور تلقى البلاغ تم تكليف فريق من الصيانة الذى انتقل إلى القرية ويقوم حاليا بإصلاح العطل واستبدال اللوحة.

وقال العميد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبوحماد، لـ"اليوم السابع"، إن انفجار المحول ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن المحول من النوع القديم، ولا يوجد أى عمل تخريبى وراء هذا الانفجار.

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