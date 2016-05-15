ليجا برشلونة – من تسبب في خسارة ريال مدريد للقب هذا الموسم

خسر ريال مدريد الدوري الإسباني للموسم الجاري لصالح برشلونة الذي فاز باللقب للموسم التالي على التوالي، ليواصل الملكي الغياب عن منصة التتويج منذ 2012.

وخلال الموسم الجاري تولى مهمة تدريب ريال مدريد في بدايته رافا بينيتث وحتى يناير ثم أقاله فلورينتينو بيريز رئيس النادي وعين زين الدين زيدان بدلا منه.

فمن كان المتسبب في خسارة الملكي للقب الدوري الإسباني هذا الموسم؟

رافا بينيتث

بدأ الدوري الإسباني بالتعادل مع مضيفه سبورتينج خيخون بنتيجة 0-0، ثم فاز في 4 مباريات متتالية قبل أن يعود مجددا لطريق التعادلات.

خرج الملكي بشباك نظيفة في عهد بينيتث في 7 مباريات وفاز الفريق في عهده في 11 مباراة وخسر3 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

سجل ريال مدريد في عهد رافا بالدوري الإسباني 47 هدفا وسكن مرماه 17 هدفا.

حينما رحل رافا كان ريال مدريد في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر ونقطتين عن برشلونة في المركز الثاني الذي كان يمتلك مباراة مؤجلة.

ضد الأربعة الأوائل في الدوري الإسباني خسر من برشلونة بنتيجة 4-0 وتعادل مع أتليتكو مدريد بنتيجة 1-1 وخسر من فياريال بنتيجة 1-0، وفاز على أتليتك بلباو بنتيجة 2-1.

زين الدين زيدان

تولى مهمة تدريب الفريق بدء من شهر يناير وحتى الآن لعب مع الفريق 20 مباراة، خرج الملكي بشباك نظيفة في الدوري في عهده في 7 مباريات.

فاز الفريق في 18 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مباراة وحيدة، سجل الفريق معه 63 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

ضد الأربعة الكبار في الدوري الإسباني فاز زيدان على برشلونة بنتيجة 2-1، وخسر من أتليتكو مدريد بنتيجة 1-0، وفاز على فياريال بنتيجة 3-0، وفاز على أتليتك بلباو بنتيجة 4-2.

أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر وفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد في المركز الثالث.

وينتظره طبعا نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتليتكو مدريد.