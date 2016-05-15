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الجزائر تشارك فى المؤتمر الإسلامى الثالث لوزراء الموارد المائية بتركيا

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الجزائر تشارك فى المؤتمر الإسلامى الثالث لوزراء الموارد المائية بتركيا الجزائر تشارك فى المؤتمر الإسلامى الثالث لوزراء الموارد المائية بتركيا
تشارك الجزائر، ممثلة فى وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نورى، فى الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامى للوزراء المكلفين بالمياه التى تعقدها منظمة التعاون الإسلامى بإسطنبول خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجارى.

وجاء فى بيان لوزارة الموارد المائية والبيئة اليوم السبت، أن المؤتمر ـ الذى يشارك فيه وزراء من 56 دولة ـ سيناقش سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى مجال بناء القدرات فى قطاع المياه وتنفيذ رؤية المنظمة حول المياه، كما سيناقش إنشاء "مجلس منظمة التعاون الإسلامى للمياه" و"صندوق منظمة التعاون الإسلامى للمياه".

وأضاف البيان أن الوزير الجزائرى سيجرى محادثات مع نظرائه من الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى حول المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون فى مجال الموارد المائية.


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