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وزير الخارجية العراقى يناقش مع وزير الأمن الإيرانى الحرب على (داعش)

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وزير الخارجية العراقى يناقش مع وزير الأمن الإيرانى الحرب على (داعش) وزير الخارجية العراقى يناقش مع وزير الأمن الإيرانى الحرب على (داعش)
ناقش رئيس التحالف الوطنى وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى فى بغداد، اليوم السبت، مع وزير الأمن الإيرانى محمود علوى سبل التنسيق فى الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وتم خلال اللقاء استعراض سير العلاقات بين بغداد وطهران وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات التى تشهدها المنطقة والعالم.. وأكدا ضرورة تضافر جهود دول العالم كافة للقضاء على (داعش).

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