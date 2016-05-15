الرئيس السودانى يصف علاقات بلاده بالصين بالإستراتيجية

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، متانة العلاقات التى تربط بين بلاده والصين فى مختلف المجالات، واصفا تلك العلاقات بـ"الإستراتيجية".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /السبت/ بالخرطوم، مع نائب وزير خارجية دولة الصين تشانج منيج، الذى يزور السودان حاليا.

وقال المسؤول الصينى- فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الزيارة تأتى بغرض دفع عجلة التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة، بما فيها العلاقات السياسية والشؤون الدولية والتعاون فى مجالات الاقتصاد والزراعة والنفط والمعادن، وكذلك التبادل الثقافى، حتى تتحقق تطلعات وطموحات شعبى البلدين.

من جانبه، قال مدير إدارة الصين بوزارة الخارجية السودانية السفير كرار التهامى، أن الرئيس عمر البشير، تناول خلال اللقاء القضايا المشتركة والمتعلقة بدعم العلاقات الثنائية القوية بين السودان ودولة الصين، والتى تعد علاقة إستراتيجية، حسبما تم توقيعه بين الرئيسين ببكين مؤخرا، والتى تغطى المجالات كافة.

وأكد أن زيارة نائب وزير خارجية الصين إلى السودان جاءت تأكيدا للعلاقات المتميزة بين السودان والصين.

وفى ذات السياق، أكد وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف- أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم- أن التعاون بين حزب المؤتمر الوطنى والحزب الشيوعى الصينى، يشكل تجربة جديدة للعلاقات الدولية تقوم على الاحترام، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، بما يصب فى مصلحة الشعبين.

>وأعرب يوسف، عن سعادته لدور قيادة وحزب الصين الداعم نهضة السودان، مشيرا إلى الاتفاقية الموقعة بين الحزبين لتبادل المعرفة منذ عام 2003 التى حولت المعرفة إلى شعار يحتذى به فى السودان.

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