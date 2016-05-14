يد - الزمالك يتوج بكأس الكؤوس الإفريقية بفوز درامي في اللحظات الأخيرة

توج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بفوز درامي على الترجي التونسي بنتيجة 26-25 يوم السبت.

كان الزمالك قد خسر من الترجي في مباراة كأس السوبر الإفريقي قبل انطلاق هذه البطولة.

الزمالك كان خاسرا حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء التي سجل فيها هدف التعادل، ثم هدف الفوز في اللحظة الأخيرة.

الشوط الأول مر متكافئا حتى انتهى بتقدم الترجي 14-13.

واستطاع الزمالك التعادل في معظم فترات الشوط الثاني، حتى حافظ الترجي على فارق هدف واحد طوال الدقائق العشرة الأخيرة.

ودخل الزمالك الدقيقة الأخيرة متأخرا بهدف، حتى سجل محمد عبد السلام هدف التعادل، وحصل حسن يسري على رمية جزاء في الثانية الأخيرة.

وتقدم النجم أحمد الأحمر لتسديد الرمية، وسجلها بنجاح ليتوج الزمالك باللقب.

وحقق الزمالك بذلك الرباعية، فقد توج الفارس الأبيض ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، والدوري المصري وكأس مصر هذا الموسم.