يد بالفيديو - دموع وفرحة جنونية في دقيقة قاتلة توجت الزمالك ببطولة إفريقيا

خليط من الدموع والفرحة شهدتها الدقيقة الأخيرة من مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية والذي توج به الفارس الأبيض.

الزمالك انتصر على الترجي 26-25 وتوج باللقب، بعد أيام من خسارته على يد الفريق نفسه في مباراة السوبر الإفريقي.

ودخل الزمالك الدقيقة الأخيرة متأخرا بهدف، حتى سجل محمد عبد السلام هدف التعادل، وحصل حسن يسري على رمية جزاء في الثانية الأخيرة.

وتقدم النجم أحمد الأحمر لتسديد الرمية وسط دموع لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة أيمن صلاح.

وسجل الأحمر الرمية بنجاح ليتوج الزمالك باللقب ويفجر فرحة زملائه بالانتصار.

وحقق الزمالك بذلك الرباعية، فقد توج الفارس الأبيض ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، والدوري المصري وكأس مصر هذا الموسم.

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