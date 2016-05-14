"الداخلية" تكشف تفاصيل "شغب الأقصر".. وتؤكد: الأهالى قذفونا بالحجارة

كشف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، تفاصيل أحداث الشغب التى حدثت بين قوات الشرطة، والأهالى بقرية "العشى" شمال محافظة الأقصر، والتى استمرت حتى فجر اليوم السبت، وأسفرت عن إشعال الأهالى النار بسيارة شرطة، وضبط 24 مواطنا وإصابة 7 مواطنين باختناقات من الغاز المسيل للدموع.

وقال "عبد الكريم" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن القوات انتقلت لفحص بلاغ مشاجرة، وكان هناك شخصان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وحال قيام الشرطة بالقبض عليهما، اعترض الأهالى وتطور الأمر وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وحاولوا التعدى عليهم مما أدى لتطور الأمر، فقاموا بحرق سيارتين للشرطة.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية أنه تم السيطرة على الموقف وتفريق المتجمعين، وتم إطلاق بعض قنابل الغاز للسيطرة على الموقف وإلقاء القبض على العناصر التى تعدت على قوات الشرطة بالطوب والحجارة وحرق السيارات، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية متواجدة وتتابع الحالة الأمنية.

وأشار إلى أنه تم القبض على بعض المتهمين، بحرق سيارتى الشرطة والتعدى على القوات، نافيا تعرض الشرطة للمواطنين قائلاً: قوات الشرطة لم تكسر سيارات المواطنين، وسنحاسبهم لو كان هذا حدث".

-التفاصيل الكاملة لأزمة "العشى" بالأقصر.. الأهالى اشتبكوا مع القوات بعد ضبط كمين شابين يستقلان دراجة بخارية دون ترخيص.. والقبض على 24 مواطنا وإصابة 7 باختناقات بعد اشتعال النيران فى سيارة شرطة

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