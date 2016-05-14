أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القيادى الإخوانى محمد سودان: 25 يناير مجرد "انتفاضة" ومبارك تعرض للخيانة

Google+ Print
القيادى الإخوانى محمد سودان: 25 يناير مجرد "انتفاضة" ومبارك تعرض للخيانة القيادى الإخوانى محمد سودان: 25 يناير مجرد "انتفاضة" ومبارك تعرض للخيانة
نسب محمد سودان القيادى بجماعة الإخوان، والمحسوب على جبهة محمود عزت، تصريحاته المثيرة للجدل حول 25 يناير وأنها ليست ثورة، إلى رأيه الشخصى، فى مواجهة الهجوم العنيف الذى شنته ضده جبهة الإدارة العليا التى تتنازع على إدارة الجماعة، بعد أن وصفت رأيه فى بيانات لها بـ"الشاذ".

اعتبر محمد سودان عضو رابطة الإخوان المصريين بالخارج تصريحاته المثيرة للجدل حول ثورة يناير بأنها رأى شخصى لا علاقة له بجماعة الإخوان، أو بحزب الحرية والعدالة المنحل، بل تحليل شخصى وقناعة شخصية، وأشار فى بيان له إلى أن ثورة 25 يناير بدأت انتفاضة، ولم ترتقِ حتى الآن كى تكون ثورة.

وزعم فى بيانه أن بعض الجهات فى الدولة استغلت الاحتقان الموجود فى الشعب وغضبه ضد الشرطة وأمن الدولة، كما ذكر أنه فى ذلك الوقت كان هناك خلاف بين مسئولين بالمجلس العسكرى وبين حسنى مبارك وجمال مبارك بخصوص قضية التوريث لأن جمال مدنيا وليس عسكريا – على حد قوله -

وقال بيان سودان :" قيدت الشرطة عصر يوم 28 يناير خاصة بعد نزول الإخوان و بدا أنها ثورة.. على أن يعيدوا البلاد لمبارك و الشرطة لوضعها .. لكنها كانت كذبة كبيرة على مبارك و على الشرطة".

وأضاف:" اعتقلوا وزير الداخلية - رجل مبارك القوى - فى مهانة شديدة حتى يُسقطوا هيبة الداخلية فى نظر الناس و الضباط.. ثم تخلصوا من ثعلب اللواء عمر سليمان.. رئيس المخابرات العامة حتى يخلو لهم الطريق تماماً".

واتهم جهات سيادية فى الدولة بأنها خانت مبارك واستغلت الشعب والإخوان لنجاح ما سماه بمؤامرتهم للاستيلاء على السلطة من مبارك ومن الثوار بحسب قوله.

وتعرض سودان لهجوم عنيف من الجبهة المعارضة لمحمود عزت داخل جماعة الإخوان حيث وصفت حديثه عن ثورة يناير بأنه قول شاذ ولا يعبر عن الجماعة ومنهجها.


>- بالفيديو.. القيادى الإخوانى الهارب محمد سودان: 25 يناير ليست ثورة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة