ليجا برشلونة - سواريز ينضم لقائمة تاريخية تضم رونالدو

توج برشلونة بطلا للدوري الإسباني ولويس سواريز مهاجم البلوجرانا هدافا له، ليكون بذلك قد حصل على لقب الهداف في اثنين من أكبر الدوريات في أوروبا الإنجليزي والإسباني.

وهناك عدد من اللاعبين القلائل الذين حققوا ذلك الإنجاز بالفوز بلقب الهداف في اثنين من الدوريات الكبرى بالعالم، ونراجع سويا أهم من حققوا هذا الإنجاز مثل سواريز بين الدوريات الثلاثة الكبرى في أوروبا الإيطالي والإنجليزي والإسباني.

كريستيان فييري

النجم الإيطالي توج بلقب هداف الدوري الإسباني في موسم 1997-1998 بتسجيله 24 هدفا لأتليتكو مدريد متفوقا على ريفالدو ولويس إنريكي لاعبي برشلونة في ذلك الوقت.

وفي موسم 2002-2003 توج فييري هدافا للدوري الإيطالي بتسجيله 24 هدفا لإنتر ميلان متفوقا على أدريان موتو لاعب بارما وفليبو إنزاجي لاعب ميلان وأليساندرو ديل بييرو لاعب يوفنتوس في ذلك الوقت.

جون تشارلز

الأسطورة الويليزية حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسم 1957 أثناء فترة تواجده مع ليدز يونايتد قبل أن ينتقل ليوفنتوس ويحصل أيضا على لقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 1958.

رود فان نيستلروي

النجم الهولندي حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد في موسم 2002-2003 بتسجيله 25 هدفا في الدوري.

ثم حصل على جائزة البيتشيتشي كهداف الدوري الإسباني في موسم 2006-2007 مع ريال مدريد بتسجيله 25 هدفا متفوقا على دييجو ميليتو هداف ريال ساراجوسا وفريدريك كانوتيه مهاجم إشبيلية ورونالدينيو نجم برشلونة في ذلك الوقت.

كريستيانو رونالدو

فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي عن موسم 2007-2008 وسجل في ذلك الموسم 31 هدفا متفوقا على إيمانويل أديبايور مهاجم أرسنال وفيرناندو توريس مهاجم ليفربول في ذلك الوقت.

كما أنه فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني لثلاثة مواسم، في 2010-2011 و2013-2014 و2014-2015.

لويس سواريز

فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول في موسم 2013-2014 وفي الموسم الحالي فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.