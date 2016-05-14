ليجا برشلونة – لماذا يغيب ريال مدريد عن منصة التتويج

غاب ريال مدريد مجددا عن منصة التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد أن توج برشلونة بطلا للموسم الثاني على التوالي.

وكان أخر لقب دوري إسباني فاز به ريال مدريد في موسم 2011-2012 مع جوزيه مورينيو، وفي أخر 19 عاما حقق ريال مدريد 5 ألقاب دوري فقط.

فلماذا غاب ريال مدريد محليا؟

الإدارة

في نوفمبر 1995 كان رئيس النادي هو لورينزو سانز والمدرب هو خورخي فالدانو والفريق لم يصرف سوى 6.5 مليون يورو في موسم 1995-1996 وصعد 3 لاعبين من كاستيا وهو فيكتور سانشيز وجارسيا كالفو وألفارو بينتو.

وفي الموسم التالي صرف الملكي ما يقرب من 60.6 مليون يورو لجلب كل من دافور سوكر من إشبيلية وكلارنس سيدورف من سامبدوريا وكريستيان بانوتشي من ميلان وروبيرتو كارلوس من إنتر وصعد جوتي من كاستيا.

لم يتخط يوما ما صرفه النادي في عهد سانز الـ80 مليون يورو وأكبر مبلغ صرفه الفريق كان في موسم 99-2000 وصرف 72.1 مليون يورو، وفاز الملكي بلقب دوري وحيد في تلك الفترة.

في عام 2000 كانت بداية الثورة الحقيقية للفريق الملكي بتولي فلورينتينو بيريز رئاسة الفريق حتى 2006 عقلية الإدارة تبدلت مع قدوم بيريز حول الفريق لعملاق تسويقي ورأس مالي.

في أول فترته ضم لويس فيجو وكلود ماكيليلي وسانتياجو سولاري وغيرهم بما يقرب من 119.25 مليون يورو، وواصل الصرف في المواسم التالية وضم زين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكام ووالتر صامويل وجوناثان وودجيت.

وفي فترة بيريز الأولى حقق الفريق بطولتي دوري إسباني وبطولتي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ترأسه من 2006 لـ2009 رامون كالديرون وحقق النادي في عهده بطولتي دوري، ثم عاد بيريز مجددا وحاليا هو رئيس النادي.

"لم يكن يضرب الكرة برأسه، ونادرا ما كان يمرر الكرة لمسافة أطول من ثلاثة أمتار، اللاعبون الشباب سيصلون وسينسى الجميع أمر ماكيليلي".. بيريز في 2003.

واحدة من أهم الأسباب التي تؤرق ريال مدريد هي أن الإدارة تتدخل في القرارات الفنية والانتدابات التي يقوم بها الفريق.

الاستقرار الفني

خلال الفترة من 1997 وحتى 2016 كان أكثر من استمر في قيادة ريال مدريد جوزيه مورينيو من 2010 وحتى 2013 وكارلو أنشيلوتي من 2013 وحتى 2015.

مورينيو هو أول مدرب يفوز بلقب الدوري الإسباني منذ موسم 2007-2008 وأيضا هو أخر مدرب حققه إذ أن كارلو أنشيلوتي على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا إلا أنه فشل في الفوز بالدوري.

في كثير من الفترات كان نجوم الفريق يدخلون في صراعات مع المدربين، حدث ذلك مؤخرا مع رافاييل بينيتث المدرب السابق للنادي الملكي.

التسرع في رحيل اللاعبين

ريال مدريد في كثير من الأوقات كان في حاجة إلى كلود ماكيليلي وكذلك ميسوت أوزيل وأنخيل دي ماريا وجونزالو إيجواين وألفارو موراتا وشابي الونسو لكنهم رحلوا من دون رؤية مستقبلية نحو البحث عن بدلاء قادرين على سد العجز.

كاستيا

هناك لاعبون لم يحصلوا على فرصتهم من كاستيا وذلك بكل تأكيد سيضعف أكاديمية الفريق في ظل تجاهل المواهب كان هناك يوما داني باريخو ودييجو لوبيز وألفارو أربيلوا وخوانفران وإستيبان كامبياسو وغيرهم بعضهم خرج وعاد ريال لضمه بدفع الأموال وبعضهم تألق بعيدا عن أسوار سانتياجو بيرنابيو.