فرن بلدى يتسبب فى كارثة واحتراق ربة منزل وطفلتها بسوهاج.. اعرف التفاصيل

نشب حريق منذ قليل بمنزل بقرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مما أسفر عن مصرع ربة المنزل وطفلتها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، مما أسفر عن مصرع صابرة عبد الحميد محمود (37 عامًا)، ربة منزل، وابنتها كريمة محمد أبو الهدى (6 سنوات)، وأفاد التحريات الأولية، التي قادها النقيب إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث أبوتشت، أن الحريق نشب بسبب تطاير شرار من فرن بلدي بالمنزل أدى إلى اشتعال النيران فى سطح المنزل المسقوف بجذوع النخل، وسقوطه علي المجني عليهما.

تم نقل الجثتين لمستشفى أبوتشت المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.