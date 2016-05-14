حبس شقيقين 4 أيام لاختطافهما ابن أخيهما وابتزازه

كشف رجال مباحث قسم شرطة المقطم غموض خطف طفل وتوصلوا إلى أن شقيق والده الأكبر من الأب ارتكب الجريمة للحصول على فدية تساعده فى مواجهة ضائقة مالية، ومن ثم داهموه وألقوا القبض عليه والمتهمين الذين شاركوه فى ارتكاب الواقعة، وحرروا لهم المحضر اللازم وأحالوهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بلاغا من "يوسف.م " 22 سنة سائق، أفاد فيه بأنه أثناء أدائه الصلاة فى زاوية بجوار مسكنه وبصحبته كل من أخيه من الأب "عبد الرحمن" البالغ من العمر عامين ونصف، وابنه محمد البالغ من العمر سنة وسبعة أشهر، وعقب الانتهاء من أداء الصلاة اكتشف عدم وجودهما، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا أفاد فيه المتصل بأنه خطفهما وطلب فدية 300 ألف جنيه نظير إطلاق سراحهما.

بإخطار اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة أمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة وإعادة الطفلين المختطفين.

وبإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ ومواجهته بعدة معلومات جمعها فريق البحث اعترف باشتراكه مع شقيقه "حمدى.م" 35 سنة تاجر مواشى، و"فرج.س" 47 سنة سائق، وابنته "حميدة" 19 سنة ربه منزل فى ارتكاب الجريمة.

وباستهدافهم ألقى ضباط مباحث المقطم باقى المتهمين وبصحبتهم الطفلان المختطفان، وبمواجهتهم اعترف المتهمان الأول والثانى بأنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما بثراء شقيقهما "أحمد" - مقاول - خططا لادعاء خطف الطفلين وتلقيهما مكالمة من مجهول للمساومة على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهما قاصدين إجبار شقيقهما على مساعدتهما بمبلغ الفدية والاحتفاظ به لنفسهما، حيث اتفقا مع المتهم الثالث على احتجاز الطفلين طرفه مقابل 2000 جنيه لحين إتمام المساومة وسلماه 100 جنيه لشراء 2 شريحة هاتف محمول واستخدامهما فى إجراء المكالمات التليفونية للمساومة، وبتاريخ البلاغ سلم المبلغ الطفلين للمتهم الثالث والذى استعان بابنته المتهمة الرابعة فى احتجازهما بمسكنهما.

وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة فتحرر لهم المحضر رقم 3295 جنح قسم شرطة المقطم لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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