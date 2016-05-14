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10 نصائح "غير تقليدية" لمواجهة الحر.. أبرزها "الطريقة المصرية"

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10 نصائح "غير تقليدية" لمواجهة الحر.. أبرزها "الطريقة المصرية" 10 نصائح "غير تقليدية" لمواجهة الحر.. أبرزها "الطريقة المصرية"
شهدت المحافظات المصرية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يتعرضوا لأى مشاكل صحية خطيرة.

وفى هذا السياق، كشف تقرير نشر بالموقع الأمريكى "greatist" عن مجموعة من الخدع والنصائح غير التقليدية للتعامل مع الأجواء الحارة، وتشمل:
>1.استخدام أغطية قطنية على السرير والابتعاد عن استخدام الملايات البوليستر أو المصنعة من الحرير الصناعى، حيث تتمتع الأغطية القطنية بقدرة أفضل على التهوية وتقلل من الشعور بالحر .
>2.ضع أغطية السرير داخل كيس واحفظها فى مجمدة الثلاجة، ثم قم بفرشها على السرير قبل النوم مباشرة.
>3.كن أكثر إبداعا أثناء التعامل مع الحر، افتح الشباك، قم بتوجيه المروحة تجاه الخارج لفترة كافية، حتى يتم التخلص من الهواء الساخن بالغرفة، ولكن إذا استخدمتها بشكل عادى، فكل ما ستقوم به المروحة هو إعادة توزيع الهواء مرتفع الحرارة، وهو ما سيجعل الأمر يزداد سوءًا.
>4.اتبع الطريقة المصرية للتغلب على الحر، أى قم بغمس المنشفة أو قطعة القماش فى مياه باردة ثم اعصرها واستخدمها كغطاء، ويمكن وضع قطعة قماش جافة أسفل منها حتى لا تبتل المرتبة.
>5.استخدم الملابس القطنية الواسعة سواء الخارجية أو الداخلية، حتى تقل حدة شعورك بالحر.
>6.املأ إناء بالثلج وضعه أمام المروحة، وسيقوم الهواء المندفع بتحريك قطرات المياه التى تذوب من الثلج داخل الغرفة، وهو ما سيجعلك تشعر بالانتعاش.
>7.إذا رغبت فى وسيلة سريعة للحد من الخمول الناجم عن الحرارة، قم بتحضير كمادات ثلج، وضعها لثوانى معدودة على بعض المناطق فى جسمك، وتشمل: الرسغين والرقبة والكوعين وأعلى الفخذين والكاحلين وخلف الركبتين.
>8.تناول كوبا كبيرا من المياه قبل النوم، لأن الحر قد يتسبب فى إفراز قدر كبير من العرق أثناء الليل، وبالتالى قد تصاب بالجفاف، وسيزداد شعورك بالحر.
>9.جميع المصابيح، بما فيها الموفرة للكهرباء تشع قدرا من الحرارة، لذا ينصح باستخدام أقل عدد من المصابيح، وعدم تشغيلها إلا بعد أن يحل الظلام تماما.
>10.قم بغمس فوطة فى المياه الباردة ثم قم بتعليقها على شباك الغرفة بعد فتحه، سيساهم ذلك فى تلطيف حرارة الغرفة.


>- موجة حر شديدة تضرب مصر.. الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس.. وتؤكد: ارتفاع الحرارة فى الظل لـ50 شائعة.. والعظمى بالقاهرة غدا 43 وبالصعيد 45.. وانخفاض تدريجى بدءا من الثلاثاء

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مصر 365

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