محاكمة 6 سيدات في جامبيا لاحتجاجهن على مقاضاة شخصيات بالمعارضة

قال محام ومسؤول بمحكمة يوم السبت إن السلطات في جامبيا وجهت تهما لست سيدات شملت القيام بأعمال شغب والتجمهر بشكل غير قانوني والتحريض على العنف بعد قيامهن بالتظاهر احتجاجا على مثول العشرات من نشطاء المعارضة أمام القضاء، وذلك حسبما أفادت رويترز.

كانت الشرطة قد اعتقلت المتهمات في التاسع من مايو خارج قاعة محكمة في العاصمة بانجول أثناء محاكمة 45 عضوا في الحزب الديمقراطي المتحد المعارض بتهم تنظيم احتجاجات ضد الرئيس يحيى جامع.

وتنظيم مظاهرات للتعبير عن معارضة الحكومة أمر نادر الحدوث في جامبيا التي يتعامل رئيسها بحسم وصرامة مع أي معارضة له منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 1994.

ومن المقرر مثول السيدات أمام المحكمة يوم الاثنين.