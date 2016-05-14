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ديلما روسيف: الحكومة الجديدة لا تمثل حقيقة التنوع العرقي في البرازيل

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ديلما روسيف: الحكومة الجديدة لا تمثل حقيقة التنوع العرقي في البرازيل ديلما روسيف: الحكومة الجديدة لا تمثل حقيقة التنوع العرقي في البرازيل

ديلما روسيف – أرشيفية

انتقدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف ، التي أقصاها مجلس الشيوخ عن السلطة ، الجديدة المؤقتة لأنها مكونة بالكامل من رجال بيض البشرة .

ورأت روسيف ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت، أن الحكومة التي شكلها الرئيس المؤقت ميشيل تامر لا تمثل حقيقة التنوع العرقي في البرازيل .

يشار إلى أن مكتب الرئيس المؤقت تامر قد قال إنه سعى لضم امرأة إلى الحكومة ولكن لم يتسن ذلك .

وهذه الحكومة الجديدة المؤقتة هي أول حكومة في البرازيل تغيب عنها المرأة منذ عام 1979 ، فيما كانت حكومة روسيف تضم 7 نساء من بين 31 وزيرا .

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