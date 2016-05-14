غرفة الشركات السياحية بالأقصر: السويد ترفع حظر السفر إلى الأقصر والغردقة

أعلن رئيس غرفة الشركات السياحية بمحافظة الأقصر رمضان الحجاجى أن السلطات السويدية قررت، اليوم السبت، رفع الحظر عن المقاصد السياحية المصرية وفتح الباب أمام راغبى السفر إلى الأقصر والغردقة من وإلى السويد.

جاء ذلك فى تصريح للحجاجى، اليوم السبت، وقال إن قرار رفع الحظر يرجع إلى جهود الدولة والخطوات الجادة التى تتخذها بتوجيهات من القيادة العليا فى البلاد للعمل على تنشيط السياحة، مؤكدا أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.

وأضاف أن الأقصر تشهد خلال هذه الفترة زيادة فى أعداد الزوار من جميع الجنسيات العالمية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

مشيرا إلى أنه من أهم إنجازات الحكومة عودة رحلات الشارتر اليابانية منذ 3 أسابيع بمعدل رحلة أسبوعيا، مع استمرار رحلات الشارتر الألمانية المنتظمة إلى مطار الأقصر، والتى انطلقت فى شهر أبريل الماضى.

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