رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر: السويد ترفع الحظر عن السفر للأقصر والغردقة

أعلن رئيس غرفة الشركات السياحية بمحافظة الأقصر رمضان الحجاجي أن السلطات السويدية قررت اليوم السبت رفع الحظر عن المقاصد السياحية المصرية وفتح الباب أمام راغبي السفر إلى الأقصر والغردقة من وإلى السويد.

جاء ذلك في تصريح للحجاجي اليوم السبت، وقال إن قرار رفع الحظر يرجع إلى جهود الدولة والخطوات الجادة التي تتخذها بتوجيهات من القيادة العليا في البلاد للعمل على تنشيط السياحة، مؤكدا أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

وأضاف أن الأقصر تشهد خلال هذه الفترة زيادة في أعداد الزوار من جميع الجنسيات العالمية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة .. مشيرا إلى أنه من أهم إنجازات الحكومة عودة رحلات الشارتر اليابانية منذ 3 أسابيع بمعدل رحلة أسبوعيا مع استمرار رحلات الشارتر الألمانية المنتظمة إلى مطار الأقصر والتي انطلقت في شهر أبريل الماضي.

أ ش أ