بعد مصرع أم بالمنوفية.. 15 نصيحة لتحمى نفسك وأسرتك من خطر الصعق بالكهرباء

شهدت محافظة المنوفية، مؤخرًا واقعة مؤسفة، حيث لقيت ربة منزل بمدينة السادات مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء قيامها بغسيل الملابس، وهو ما أثار القلق والخوف لدى الكثير من المصريين خوفًا من أن يلقوا المصير ذاته، خاصةً أن معلوماتهم محدودة بخصوص الكهرباء والطرق الآمنة للتعامل معها.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح الهامة التى تساعدنا على حماية أنفسنا وأهلنا من خطر الصعق الكهربائى وتقليل فرص حدوث ذلك، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بعدة مواقع أمريكية منها "wikihow" و"cableorganizer" ، وتشمل:

>1.الخطوة الأولى هى فهم طبيعة عمل الكهرباء، وذلك عبر قراءة الكتب وزيارة المواقع الإلكترونية وسؤال المتخصصين، هناك بعض المواد التى تعمل كموصل جيد للكهرباء مثل المياه والكثير من المعادن، بينما تتسم بعض المواد الأخرى مثل الخشب والزجاج بأنها موصل ردىء للكهرباء، كما أن طبيعة الجسم البشرى تجعله يعمل كموصل رائع للكهرباء نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من المياه والصوديوم.

>2.هناك بعض المشاكل الكهربية البسيطة التى قد تستطيع حلها، لكن هناك مشاكل أخرى تتطلب الاستعانة باختصاصى الكهرباء كى يقوم بإصلاحها، وعلى الرغم من الأمر قد يكون مكلفًا، لكنه بكل تأكيد لن يعادل الضرر الناجم عن التعرض للصعق الكهربائى.

>3.الخطوة الأولى قبل إصلاح أى خلل كهربى بسيط فى المنزل: غلق الكهرباء من اللوحة الرئيسية بالمنزل.

>4. يجب استخدام السلم الخشبى أثناء التعامل مع مشاكل الكهرباء فى المنزل وتجنب استخدام سلم الألمونيوم.

>5.ارتدِ القفازات العازلة للكهرباء والمخصصة لهذا الغرض.

6. يجب التأكد من أن الكهرباء تم فصلها باستخدام مفك الاختبار الكهربائى.

7. يجب تغطية مقابس الكهرباء داخل المنزل بالأغطية البلاستيكية المعدة لذلك، حتى نحمى أطفالنا من التعرض لأى صدمة كهربائية أثناء لهوهم داخل المنزل باستخدام المسامير أو الأشياء المعدنية الصغيرة.

8.احفظ الأجهزة الكهربائية بعيدا عن المياه ولا تستخدمها إطلاقا عندما تكون داخل الحمام أو عند الاستحمام.

9.إذا كانت يديك مبتلة بالمياه، تجنب لمس المفاتيح الكهربائية أو تشغيل الأجهزة الكهربائية أو كل ما له علاقة بالكهرباء إلا بعد تجفيف يديك.

10- إذا كانت غلاية الشاى أو الخلاط أو أى أجهزة كهربائية توجد بالقرب من حوض المطبخ، فيجب عدم فتح المياه إطلاقا أثناء عمل الجهاز، بل يجب فصله قبل استخدامه.

11. الأجهزة الكهربائية الموجودة خارج المنزل قم بحفظها فى مكان جاف مثل الجراج مثلا.

12. إذا سقط جهاز كهربائى داخل المياه فيجب فصل الكهرباء فورا من لوحة التحكم الرئيسية قبل أن تقوم بإعادة إمساكه، وعندما يجف الجهاز، يجب استشارة اختصاصى الكهرباء قبل إعادة استخدامه، كما يجب التأكد من أن المكان الذى تقف فيه جافًا قبل أن تقوم بتشغيل أى جهاز كهربائى.

13.قم بفحص الأجهزة الكهربائية جيدًا بشكل دورى منتظم لتتأكد أنها تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أى عطل أو خلل قد يجعلها تشكل خطورة عليك وتتسبب فى صعقك بالكهرباء.

14.تعامل برفق مع أسلاك الأجهزة الكهربائية، فلا تشدها بقوة ولا تقم بثنيها ويجب فحصها باستمرار، لأن التعامل معها بإهمال قد يؤدى لحدوث تشققات بها ويتسبب فى إزالة المادة العازلة فى أحد أجزاء السلك وقد تتعرض للصعق الكهربائى.

>15.تجنب الوقوع فى بعض الأخطاء الشائعة التى قد تعرضك للصعق الكهربائى مثل لمس سلك كهربائى عار أو توصيل أكثر من جهازين عبر القابس الواحد، كما يجب التأكد من غلق الكهرباء بنفسك وعدم الاعتماد على كلام الآخرين، وينصح باستخدام الفيشة الثلاثية كلما أمكن ذلك لأنها أكثر أمانا.

- مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيلها الملابس بالمنوفية