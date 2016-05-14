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«جامعة بنها» تمنح الدكتوراة بامتياز لطبيب بيطرى عن دراساته للقاح الحمى القلاعية

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الباحث د.محمد سامى أثناء المناقشة

كتب : أحمد عبد الحميد

حصل الدكتور محمد سامى على درجة الدكتوراة بامتياز عن رسالته التى جاءت بعنوان درسات على اللقاح المثبط لفيروس الحمى القلاعية.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د جبر فكرى الباجورى أستاذ الفيرولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة بنها، وأ.د محمد سعيد الشهيدى أستاذ الفيرولوجيا ورئيس قسم الفيرولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، وأ.د سعد شعراوى على، أستاذ ورئيس قسم الفيرولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة بنها، بالإضافة إلى أ.د محمد أحمد سعد، أستاذ الفيرولوجيا بالمعامل المركزية للرقابة على المستحضرات البيولوجية البيطرية، وأ.د.م إيهاب مصطفى النحاس، أستاذ مساعد الفيرولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة بنها.

وعقب المناقشة أعلنت اللجنة عن استحسانها لمضمون الرسالة وأثنت على الباحث، مانحة إياه درجة الدكتوراة.

وأكد الطبيب البيطرى د.محمد سامى أن مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسى معدى جدًا، يصيب الأبقار والماعز والأغنام، وهى منتشرة في العديد من البلدان، ويظهر بصفة جزئية أوروبا، أفريقيا، آسيا وأمريكا الجنوبية، و تنتقل العدوى عن طريق الرذاذ أو الإفرازات المحملة بالفيرس.

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لجنة التحكيم والمناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

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