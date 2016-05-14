وزير الطيران المدني يعود من ألمانيا

وصل مطار القاهرة الدولي شريف فتحي وزير الطيران المدني ، قادمًا من مدينة فرانكفورت الألمانية ، عقب مشاركته في احتفالية مصر للطيران بمرور 84 عامًا على تأسيسها، والذي نظمته أوبرا فرانكفورت، أمس الجمعة.

وقدمت عازفة الفلوت المصرية العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية حفلًا بأوبرا فرانكفورت ، مع الفريق العالمي “كوادرو نويفو” للتانجو ، بقيادة “إيفيلن هوبر” ورباعي الوتريات النسائي الألماني “لا فينيس” والصوليست البيانو “ماتياس فراي”، احتفلا بمرور ٨٤ عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران.