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وزير الطيران المدني يعود من ألمانيا

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وزير الطيران المدني يعود من ألمانيا وزير الطيران المدني يعود من ألمانيا

شريف فتحي وزير الطيران المدني

وصل مطار القاهرة الدولي شريف فتحي وزير الطيران المدني ، قادمًا من مدينة فرانكفورت الألمانية ، عقب مشاركته في احتفالية للطيران بمرور 84 عامًا على تأسيسها، والذي نظمته أوبرا فرانكفورت، أمس الجمعة.

وقدمت عازفة الفلوت المصرية العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية حفلًا بأوبرا فرانكفورت ، مع الفريق العالمي “كوادرو نويفو” للتانجو ، بقيادة “إيفيلن هوبر” ورباعي الوتريات النسائي الألماني “لا فينيس” والصوليست البيانو “ماتياس فراي”، احتفلا بمرور ٨٤ عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران.

 

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