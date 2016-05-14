المعارضة في كوسوفو تنظم مسيرة سلمية للمطالبة باستقالة الحكومة

نظمت عناصر المعارضة فى كوسوفو اليوم مسيرة حاشدة في مدينة بريشتينا للمطالبة باستقالة الحكومة .

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن المشاركين في المسيرة اتهموا الحكومة بانتهاك الدستور من خلال الاتفاقيات التى ابرمتها مع دولتى صربيا والجبل الأسود المجاورتين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسيرة مرت بشكل سلمى ، وذلك على خلاف المسيرات الاخرى التى تشهدها كوسوفو منذ شهر سبتمبر الماضى احتجاجا على ابرام الاتفاقيات مع صربيا والتى أدت إلى منح سلطات أكبر للأقليات الصربية في كوسوفو ، فيما أدت اتفاقيات اخرى مع الجبل الأسود إلى خسارة كوسوفو لمساحة تربو على ثمانية الاف هيكتار من أراضيها .

أ ش أ