وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان المواقع الأمنية بشمال سيناء

أفاد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن وزيرى الدفاع والداخلية فاجئا اليوم عدة مواقع أمنية بشمال سيناء، بزيارة مفاجئة اطلعا خلالها على أوضاع القوات.

وقال المصدر إن وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وصلا لشمال سيناء فى طائرة عسكرية عن طريق مطار العريش، وزارا القوات فى منطقة العريش، والتقيا القيادات العسكرية والشرطية بشمال سيناء، وتم خلال الزيارة تأمين المنطقة وقطع شبكات الاتصالات.

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