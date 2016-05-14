أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان المواقع الأمنية بشمال سيناء

Google+ Print
وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان المواقع الأمنية بشمال سيناء وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان المواقع الأمنية بشمال سيناء
أفاد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن وزيرى الدفاع والداخلية فاجئا اليوم عدة مواقع أمنية بشمال سيناء، بزيارة مفاجئة اطلعا خلالها على أوضاع القوات.

وقال المصدر إن وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وصلا لشمال سيناء فى طائرة عسكرية عن طريق مطار العريش، وزارا القوات فى منطقة العريش، والتقيا القيادات العسكرية والشرطية بشمال سيناء، وتم خلال الزيارة تأمين المنطقة وقطع شبكات الاتصالات.


>- تفجير 3 عبوات ناسفة وضبط 33 مشتبها بهم فى حملات أمنية بشمال سيناء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365