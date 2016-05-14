السجن 5 سنوات لـ 115 متهما بقضية تظاهرات 25 أبريل بالدقى والعجوزة

قال مختار منير محامى عدد من المتهمين فى قضايا تظاهرات 25 أبريل، أن محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى فى مدينة 6 أكتوبر، قضت اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لـ 85 متهما بالتظاهر فى الدقى، وقضت بالسجن 5 سنوات على 30 متهما بالتظاهر فى العجوزة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين بعد القبض عليهم خلال مشاركتهم بمظاهرات 25 أبريل فى منطقة الدقى، عدة جرائم منها التحريض على استخدام القوة، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر.

- محامى متظاهرى 25 أبريل : 3 قضايا للمتهمين إحداها صدر فيها حكم اليوم

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