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المحلة يودع الدوري الممتاز.. والشرطة قد يلحق به

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المحلة يودع الدوري الممتاز.. والشرطة قد يلحق به المحلة يودع الدوري الممتاز.. والشرطة قد يلحق به

هبط غزل المحلة رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعد الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 2-1يوم السبت.

وبذلك تأكد هبوط الفريق الملقب ب"زعيم الفلاحين" رسميا للدرجة الثانية بعد تجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز قبل الأخير، ليرافق حرس الحدود لدوري القسم الثاني.

افتتح محمد رزق أهداف اللقاء مبكرا بركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 10 قبل أن يتعادل مصطفى كالوشا للمحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 61 سجل أحمد عيد عبد الملك هدف الفوز للجيش من ركلة جزاء ليرفع رصيد فريقه لـ35 نقطة في المركز الـ11 ويدق المسمار الأخير في نعش المحلة.

ولم يحقق الغزل – الذي قاده محمود صبحي مدربه السابع هذا الموسم - الفوز في 28 مباراة هذا الموسم واكتفى بـ10 تعادلات و18 هزيمة حقق بهم 10 نقاط بالتأكيد لم تكن كافية لبقائه في الدوري الممتاز ليلحق بحرس الحدود الذي تأكد هبوطه الأسبوع الماضي.

وفي مباراة أخرى حقق الداخلية فوزه الثاني على التوالي مع مدربه محمد يسري على حساب اتحاد الشرطة بنتيجة 1-0.

وسجل عاصم سعيد ظهير الداخلية الأيسر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الداخلية للنقطة 44 في المركز الخامس بينما يتجمد رصيد الشرطة عند 19 نقطة في المركز السادس عشر المؤدي للهبوط وبفارق 12 نقطة عن اسوان صاحب المركز الـ15 مع تبقي 6 مباريات فقط.

وفشل المدرب هاني رمزي للمباراة العاشرة على التوالي في تحقيق الفوز مع الشرطة بعد أن انتصر في مباراته الأولى أمام فريقه السابق إنبي بنتيجة 3-1.

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